1402 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Oberhausen – Am Montag (28.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Fußgängerin in der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße.

Gegen 13.45 Uhr überquerte die 32-jährige Fußgängerin die Straße an der Ampel in der Dieselstraße. Der 43-jährige E-Bike-Fahrer war die Donauwörther Straße in südliche Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Personen und sie stürzten. Beide verletzten sich leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 43-Jährigen und die 32-Jährige.

1403 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Am Sonntag (27.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Löwenstraße.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Kleintransporter nach derzeitigen Erkenntnissen einen schwarzen BMW. Dieser war auf Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

1404 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Montag (28.07.2025) beschädigten drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren ein Trafohaus in der Ludwig-Thoma-Straße mit Farbe.

Gegen 17.30 Uhr beobachteten Zeugen die Jugendlichen und verständigten die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten zwischenzeitlich.

Im Rahmen der Fahndung stoppte die Polizei die beiden 13-Jährigen und den 14-Jährigen und kontrollierten sie. Hierbei fanden sie Spraydosen bei den Jugendlichen und stellten diese sicher. Die Beamten informierten außerdem die Erziehungsberechtigen der drei. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 14-Jährigen.

1405 – Polizei stellt Luftdruckwaffen sicher

Hochfeld – Am gestrigen Montagabend (28.07.2025) schossen ein 21-jähriger und ein 24-jähriger Mann offenbar mit zwei Luftdruckwaffen in einem leerstehenden Gebäude im Prinz-Karl-Weg.

Gegen 20.15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei und teilten vermeintliche Schüsse aus dem leerstehenden Gebäude mit. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte der Polizei den 21-jährigen und 24-jährgien Mann an und nahmen diese vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten zwei Luftdruckwaffen samt Munition sowie ein Messer und stellten diese sicher.

Die beiden Männer befanden sich ohne Erlaubnis in dem Gebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Hausfriedensbruchs gegen die Männer.

1406 – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung – Zeugen gesucht

Pfersee – Am Montag (28.07.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 28-Jährige in der Lutzstraße.

Gegen 21.00 Uhr war die 28-Jährige auf Höhe der Hausnummer 16 auf dem Radweg am Westufer der Wertach unterwegs. Hierbei berührte sie der unbekannte Täter am Gesäß und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, trug ein weißes T-Shirt, fuhr mit einem Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.