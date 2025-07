STRAUBING. Am 28.07.2025 morgens bemerkten Mitarbeiter einen Einbruch in einen Hofladen in der Donaugasse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 27.07.2025, 16.30 Uh, bis 28.07.2025, 07.30 Uhr, über die rückwärtige Seite des Gebäudes gewaltsam Zutritt auf das Gelände der Firma. Dort brachen sie mehrere Türen zu den Räumlichkeiten auf. In einem Büro wurde schließlich ein Tresor gewaltsam geöffnet und daraus ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Weiterer Beuteschaden entstand nicht, jedoch Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Einbruch wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 29.07.2025, 12.50 Uhr