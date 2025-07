BERGKIRCHEN. LANDKREIS DACHAU. Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Samstagabend, 19:20 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr, in ein Geschäft in der Gadastraße in Bergkirchen ein. Nachdem sie mehrere Gegenstände des Freizeitbedarfs umgeworfen und alles nach Bargeld abgesucht hatten, entwendeten sie einen ca. 300 kg schweren Stahltresor mit den Maßen 100 cm x 50 cm x 50 cm samt Bargeldinhalt in mittlerer 4-stelliger Höhe.

Aufgrund der Größe und des Gewichts muss davon ausgegangen werden, dass der Tresor mit einem Fahrzeug wegtransportiert wurde.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.