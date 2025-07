Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in Füssener Innenstadt

FÜSSEN. Am Sonntag, den 27.07.2025, ging gegen 16:20 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein. Ein unbeteiligter Zeuge meldete eine körperliche Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Innenstadt von Füssen. Umgehend wurden mehrere Streifenbesatzungen verschiedener Polizeidienststellen zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen 29-Jährigen mit schwersten Verletzungen vor. Der Mann hatte unter anderem Stich- sowie Würgeverletzungen erlitten und befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Polizeibeamte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, bis der Rettungsdienst eintraf. Das Opfer wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert und noch am Abend notoperiert. Sein Zustand ist weiterhin kritisch, mit Ableben ist derzeit nicht zu rechnen.

Der mutmaßliche Täter, ein 25-Jähriger, wurde in der Wohnung durch Einsatzkräfte angetroffen und widerstandlos festgenommen. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Zum Tatmittel können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schnittverletzungen wurden nach bisherigen Ermittlungen durch einen spitzen Gegenstand verursacht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernahm in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen und unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten die weiteren Ermittlungen. Der Tatort wurde umfangreich kriminaltechnisch untersucht. Im Einsatz waren unter anderem Kräfte der Polizeiinspektion Füssen, der Grenzpolizeiinspektion Pfronten, der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, der Bundespolizei sowie des Zentralen Einsatzdienstes Kempten beteiligt.

Der Beschuldigte war in den Tagen zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem im Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt. Die Staatsanwaltschaft Kempten beantragte gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 25-jährige Mann wurde am Montagnachmittag der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kempten vorgeführt, welcher den Haftbefehl antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zu möglichen Motiven dauern weiterhin an. (KPI Kempten)

