ERLANGEN. (762) In der Erlanger Innenstadt hat ein bislang unbekannter Täter ein antisemitisches Graffiti an einer Litfaßsäule angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Das Graffiti wurde am frühen Dienstagmorgen (29.07.2025) an einer Litfaßsäule in der Friedrich-List-Straße entdeckt. Ein unbekannter Täter hatte die antisemitische Schmiererei mit blauer Farbe großflächig auf die Werbesäule gesprüht.

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Zusammenhang mit der Schmiererei verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc