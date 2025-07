NÜRNBERG. (761) Am Dienstagmorgen (29.07.2025) pöbelte ein bislang unbekannter Mann mehrere Grundschüler in der Bismarckstraße an und zeigte ein Messer vor. Verletzt wurde niemand. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der unbekannte, offenkundig betrunkene Mann fiel gegen 07:45 Uhr im direkten Umfeld zur Bismarckschule auf. Nach Angaben von Zeugen, pöbelte und schrie er mehrere Kinder an. Außerdem soll er ein Messer vorgezeigt haben. Einen Jungen habe er zudem verbal bedroht. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnten den Mann trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr antreffen.

Personenbeschreibung:

Etwa 50 Jahre alt; kurze, teilweise graue Haare; schwarzer Pullover; schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen seitlich am Bein entlang

Der Mann soll im Anschluss in den U-Bahnhof Schoppershof und von hier in Richtung Hauptbahnhof abgefahren sein.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost bittet Zeugen, die den Vorfall selbst beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 – 0 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc