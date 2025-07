NÜRNBERG. (760) Am Montagabend (28.07.2025) beraubten Unbekannte einen 14-jährigen Jungen im Nürnberger Stadtteil Bauernfeind und verletzten ihn mit einem Schlagstock. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 14-jährige Junge befand sich gegen 20:15 Uhr alleine am U-Bahnsteig der U-Bahn-Haltestelle Bauernfeind. Dort sprachen ihn drei unbekannte Jugendliche an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der 14-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der drei Unbekannten mehrfach mit einem Schlagstock auf den Kopf des Jungen ein. Dann flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung Münchener Straße. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Trio nicht mehr angetroffen werden.

Der 14-Jährige erlitt durch den Angriff schwere Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus stationär versorgt werden mussten. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, 15 – 18 Jahre alt, arabisches Aussehen, circa 185cm groß, kurze schwarze Haare mit Seitenscheitel, weiße Jacke, dunkle Hose

Person 2: männlich, circa 15 – 18 Jahre alt, arabisches Aussehen, trug ein Cap mit der Aufschrift „Gucci“, eine Jacke mit der Aufschrift „Gucci“ sowie Balenciaga Schuhe (auffallend klobige Turnschuhe)

Person 3: männlich, circa 15 – 18 Jahre alt, arabisches Aussehen

Das zuständige Fachkommissariat ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines Raubdelikts und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, die drei Flüchtenden bemerkt haben oder Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc