SCHWANDORF. Polizeihauptkommissar Torsten Melchner wurde zum 01. Mai 2025 zum neuen Leiter der Autobahnpolizeistation Schwandorf bestellt.

Am Montag, 28. Juli begrüßte Polizeivizepräsident Robert Fuchs im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde Polizeihauptkommissar Torsten Melchner offiziell als neuen Leiter der Autobahnpolizeistation Schwandorf. Der 45-jährige hat die Leitungsposition bei der Autobahnpolizei bereits zum 1. Mai übernommen.

Die Autobahnpolizeistation Schwandorf ist organisatorisch der Verkehrspolizeiinspektion Amberg angegliedert. Ihre Zuständigkeit umfasst die Bundesautobahn A93, von der Anschlussstelle Ponholz bis zur Anschlussstelle Wernberg-Köblitz, im Gesamten rund 45 km. Als Fachdienststelle bewältigt die Autobahnpolizeistation Schwandorf neben den alltäglichen Aufgaben, wie der Beseitigung von Verkehrsstörungen und Verkehrsunfallaufnahmen, auch Aufgaben der Verkehrsüberwachung, Fahndungsmaßnahmen sowie die Bekämpfung der allgemeinen und grenzüberschreitenden Kriminalität. Darüber hinaus wird sie in vielen Fällen zur Unterstützung der umliegenden Polizeiinspektionen im Bereich des Landkreises Schwandorf eingesetzt.

Melchner war zuletzt als Leiter der Polizeistation Nittenau eingesetzt und konnten hier bereits Führungserfahrung sammeln. Durch seine Vorerfahrung im Verkehrsbereich im Zuge seiner Verwendung bei der Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf., fand er sich auch als neuer Leiter der Autobahnpolizei schnell zurecht.

Vita Torsten Melchner

Torsten Melchner begann, nach einer erfolgreichen Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker, im September 2001 seine Polizeiausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg. Im Anschluss war er bei verschiedenen Dienststellen, unter anderem bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg, der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus sowie bei der Polizeiinspektion Nabburg tätig. Nach Abschluss seines Studiums an der Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg im Jahr 2014 sammelte er rund neun Jahre Erfahrung als Kriminalbeamter in den Bereichen des Kriminaldauerdienstes, Rauschgiftkriminalität sowie in der Organisierten Kriminalität, bis er schließlich 2022 zur Verkehrspolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. wechselte. Nun übernahm Melchner zum 01.05.2025 die Leitung der Autobahnpolizeiinspektion Schwandorf.

Der neue Stationsleiter ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab.