NÜRNBERG. (759) Am Montagnachmittag verletzten ein unbekannter Autofahrer einen 11-jährigen Radfahrer im Nürnberger Westen und flüchtete von der Unfallstelle. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Der 11-jährige Junge war gegen 13:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ansbacher Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Weißenburger Straße überquerte er die Ansbacher Straße in Richtung Eibach ordnungsgemäß.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Autofahrer die Weißenburger Straße in Richtung Ansbacher Straße und bog im Kreuzungsbereich nach links in die Ansbacher Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 11-Jährigen, welcher zu Boden geschleudert wurde und hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der Junge wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Der Autofahrer stieg kurz aus dem Fahrzeug, schimpfte lautstark und setzte dann seine Fahrt fort. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen älteren Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben, welcher mit einem kleinen silberfarbenen Pkw unterwegs war. Der Pkw dürfte Beschädigungen im Bereich eines der vorderen Scheinwerfer aufweisen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Autofahrers geben können, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc