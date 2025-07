BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Montagvormittag brachten Betrüger einen Mann aus Bindlach dazu, ihnen Geld und Gegenstände im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages zu überlassen. Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die Gauner riefen bei ihrem Opfer an und gaben sich als Kriminalpolizisten aus. Sie behaupteten, dass eine Diebesbande in der Gegend ihr Unwesen treibe und brachten ihr Opfer dazu, ihnen seine Wertsachen zur vermeintlich sicheren Verwahrung zu überlassen. Die Übergabe fand zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr in der der Straße „Am Pfarrhügel“ statt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat Montagvormittag zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr in der Straße „Am Pfarrhügel“ verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Zeugen, die hilfreiche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter 0921/506-0.

Präventionsvideo zum Thema Callcenter-Betrug:

„Neun Minuten, die euch, euren Großeltern und Eltern helfen können, sich vor Betrug zu schützen.“ Mit diesen Worten appellieren die Polizeioberkommissare Maximilian Prechtel (Pressestelle) und Dominik Klose (Koordinierungsstelle Prävention) der Polizei Oberfranken an alle Altersgruppen, sich mit dem Thema Callcenter-Betrug auseinanderzusetzen. Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen von unbekannten Nummern stets vorsichtig zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.