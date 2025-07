Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

MICHELAU I.OFR., LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagmorgen soll ein Besucher eines Rockkonzerts eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen bekommen haben. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Am Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, soll ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels einen anderen Besucher eines Rockkonzertes angegriffen haben. Dabei habe er dem 35-Jährigen aus Meiningen mit einer Likörflasche wuchtig gegen den Kopf geschlagen. Dieser erlitt zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen, musste aber medizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe zu dem Angriff sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ am Nachmittag der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Kronach Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 33-Jährigen. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.