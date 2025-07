SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL. Am Dienstagmorgen kam es in einer Lagerhalle in Schönwald zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen der unklaren Ursache aufgenommen.

Gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner den Feuerschein und die Rauchentwicklung in der Oststraße in Schönwald. Aus unklarer Ursache war dort eine Lagerhalle mit Holz in Vollbrand geraten. Den herbeieilenden Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es zwar, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern, jedoch brannte die Lagerhalle vollständig ab. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.