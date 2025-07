ROSENHEIM. Am Sonntagabend, 13. Juli 2025, soll es in einer Spielhalle in Rosenheim zu einer Raubstraftat gekommen sein. Nach Bekanntwerden dieses Tatvorwurfs übernahmen die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim und die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen. Vor kurzem erging ein Haftbefehl gegen einen dringend Tatverdächtigen. Dieser konnte nun im Stadtgebiet Rosenheim festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt an.

Eine 63-jährige Frau wurde am Abend des 13. Juli 2025, gegen 18.15 Uhr, in Rosenheim Opfer eines Raubdelikts. Ein zunächst Unbekannter soll der Frau in einer Rosenheimer Spielhalle mit Gewalt ihre am Körper getragene Handtasche samt Inhalt entrissen und diese an sich genommen haben.

In einem weiteren Fall soll ein zunächst Unbekannter in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 22. Juli 2025, gegen 2.30 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Rosenheimer Bäckerei eingedrungen sein und dabei Bargeld und Wertgegenstände entwendet haben.

Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Untersuchungen in beiden Fällen. Es folgten eine Vielzahl von kriminalpolizeilichen Maßnahmen, darunter mehrere Vernehmungen sowie die Suche und Auswertung von Spuren.

In enger Zusammenarbeit zwischen den Fachkommissariaten für Eigentumsdelikte und Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling sowie der sachleitenden Staatsanwaltschaft konnte nun ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger als dringend Tatverdächtiger hinsichtlich der beiden Taten ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Rosenheim einen Untersuchungshaftbefehl. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling verhafteten den Beschuldigten am gestrigen 27. Juli 2025 im Stadtgebiet Rosenheim. Der Beschuldigte wurde am heutigen Montag (28. Juli 2025) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.