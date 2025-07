FELDKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Der Labrador-Rüde „Sam“ (10 Jahre) hält die Schnauze in die Luft und versucht Witterung aufzunehmen. Mit seiner Nase kann er 100.000 x besser riechen als ein Mensch. Was für „Sam“ ein großer Spaß ist, hat einen ernsten Hintergrund. Am Samstag, 26.07.2025, fand die erste gemeinsame Übung der Rettungshundestaffeln im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern statt.

An der Übung am Gelände der Gäuboden-Kaserne in Feldkirchen, Mitterharthausen, beteiligten sich die Rettungshundestaffeln der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), darunter das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Johanniter, sowie private Rettungshundestaffeln. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Ziel war die praktische Erprobung der Zusammenarbeit bei der Suche nach vermissten Personen im Rahmen eines realitätsnahen Szenarios.

Die Ausgangslage war eine simulierte Suchaktion nach mehreren Personen, die im Rahmen eines Überlebenscamps nach einem Unwetter vermisst wurden. Die größte Herausforderung stellte die Koordination der vielen Einsatzkräfte dar, um die vermissten Personen schnell zu finden. Die Übung zeigte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Rettungshundestaffeln sowie die Einsatzfähigkeit der Teams in komplexen Suchlagen.