Versuchter Banküberfall in Weißenhorn | Polizei nimmt Täter vor Ort fest

WEIßENHORN. Am heutigen Montagmittag ereignete sich in einer Bankfiliale im Stadtgebiet ein versuchter Raubüberfall. Der Täter betrat gegen 11:30 Uhr das Gebäude und kündigte am Kundenschalter unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe einen Banküberfall an. Dem Bankpersonal gelang es, den Alarm auszulösen, weshalb sofort mehrere Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeidienststellen zum Tatort fuhren. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den 63-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Bankgebäude überwältigen und widerstandlos festnehmen. Bei der Festnahme hatte er keine Beute bei sich. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. (PP Schwaben Süd/West)

