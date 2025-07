1393 – Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Innenstadt – Am Samstag (26.07.2025) griff ein 61-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einen 33-Jährigen in der Biermannstraße an. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 22.15 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem weiteren Mann. In deren Verlauf griff der 61-Jährige dann den 33-Jährigen nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei leicht. Der 33-Jährige brachte sich in Sicherheit und die Polizei wurde verständigt. Der 33-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 61-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei stellten sie zwei Messer bei dem 61-Jährigen sicher. Auch den anderen Mann trafen sie mit dem 61-Jährigen an und nahmen auch diesen vorläufig fest. Er wurde bei der Auseinandersetzung offenbar leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 61-Jährige am Sonntag (27.07.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 61-Jähriger befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen sowie wegen Körperverletzungsdelikten gegen die beiden anderen Männer.

1394 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (26.07.2025), 17.30 Uhr bis Sonntag (27.07.2025), 16.45 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Flurstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen Mercedes, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1395 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl und bittet um Zeugenhinweise

Kriegshaber – Im Zeitraum von Donnerstag (24.07.2025), 16.00 Uhr bis Sonntag (27.07.2025), 09.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Lincolnstraße.

Der oder die bislang unbekannten nahmen das Mountainbike der Marke Orbea von dem Fahrradträger eines Skodas, der dort geparkt stand und entwendeten es. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1396 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (24.07.2025) bis Sonntag (27.07.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Gravelbike in der Schäfflerbachstraße.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Gravelbike der Marke Megamo.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1397 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Göggingen – Am Sonntag (27.07.2025) war ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige keine gültige Versicherung für seinen E-Scooter hatte. Außerdem zeigte er drogentypisches Verhalten.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

1398 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer – Beifahrer leistet Widerstand

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (27.07.2025) fuhr ein 44-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol in der Biberbachstraße. Sein 49-jähriger Beifahrer leistete daraufhin Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 10.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Autoschlüssel und Führerschein sicher. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 49-jährige Beifahrer äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber der Polizei. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten die Beamten den Mann. Hierbei leistete der 49-Jährige Widerstand und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest bei dem 49-Jährigen ergab einen Wert von über 2,9 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 44-Jährigen und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 49-Jährigen.