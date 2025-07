ENSDORF. LKR.AMBERG-SULZBACH. In den frühen Morgenstunden des 27. Juli kam es auf dem Vilstalradweg in der Nähe von Wolfsbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf männlichen Personen, in deren Folge zwei Beteiligte schwere Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich ein 30-jähriger und ein 39-jähriger Mann, beide mit Wohnsitz im Landkreis Amberg-Sulzbach, gegen 01.30 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Wolfsbacher Kirwa in Richtung Leidersdorf. Auf Höhe des Vilstalradwegs, mehrere Hundert Meter nach dem Feuerwehrhaus Wolfsbach, trafen sie auf eine Gruppe bestehend aus zwei 23-Jährigen und einem 24-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Landkreis und aus Amberg. Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich ein Streitgespräch, das in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im Verlauf der Auseinandersetzung stürzten alle fünf Beteiligten gemeinsam eine etwa zwei Meter hohe Geländekante hinunter in ein angrenzendes Weizenfeld. Der 30- und der 39-jährige Mann erlitten durch die Auseinandersetzung schwere Verletzungen, unter anderem im Gesichtsbereich, und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden 23-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Die genauen Abläufe der Auseinandersetzung sowie die individuelle Beteiligung der Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Geschehensablauf machen können, insbesondere über vorhandenes Videomaterial der Auseinandersetzung verfügen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Rufnummer 09621 / 890-0 in Verbindung zu setzen.