REGENSBURG. In der Zeit von Donnerstag 24. Juli um 18.00 Uhr bis Freitag 25. Juli um 06.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in die Werkstatt eines Autohauses im Regensburger Stadtteil Galgenberg ein. Es wurde ein Fahrzeug entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in dem genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zur Werkstatt eines Autohauses im Bereich Galgenberg. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die unbekannte Person ein Fahrzeugschlüssel an sich genommen und in der Folge ein dazugehöriger Pkw entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf GTI älteren Baujahres und Regensburger Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeugs wird im unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt und leitet die weiteren Ermittlungen. Personen, die im Zeitraum zwischen Donnerstag 24. Juli um 18.00 Uhr, und Freitag 25. Juli um 06.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Galgenberg gemacht haben, insbesondere zum Tatzeitraum einen schwarzen VW Golf GTI älteren Baujahres mit Regensburger Kennzeichen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.