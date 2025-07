NÜRNBERG. (758) An den frühen Sonntagmorgenstunden (27.07.2025) versuchten zunächst Unbekannte in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof einzubrechen. Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.



Gegen 03:30 Uhr teilte ein Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jochensteinstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass soeben drei Männer in eine Nachbarwohnung einbrechen wollen. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost waren die Unbekannten zunächst geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte eine zivile Streifenbesatzung ein Fahrzeug fest, in welchem sich drei Männer befanden, welche den angebebenen Personenbeschreibungen ähnlich sahen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 37, 37 und 40 Jahren, konnten daraufhin festgenommen werden. Zudem fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug auf und stellten dieses sicher.

Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Petzold