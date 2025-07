BAYREUTH. Am Samstagabend nahmen Polizeibeamte einen Einbrecher fest, nachdem er von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt wurde.

Der 70-jährige Büroinhaber stellte gegen 18 Uhr einen Einbruch in sein Büro in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße fest. Als er einen unbekannten Mann im Gebäude ansprach, flüchtete dieser sofort. Der 70-Jährige nahm die Verfolgung auf und alarmierte parallel die Polizei über den Notruf.

Im Zuge der Fahndung wurde der Flüchtende auch von Mitarbeitern der Sicherheitswacht gesichtet. Durch den Einsatz ziviler Polizeikräfte konnte der 21-jährige Tatverdächtige schließlich in der Maxpassage festgenommen werden.

Der junge Mann muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.