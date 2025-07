STRAßKIRCHEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. In der Nacht am 25.07.2025 sollen zwei bislang unbekannte Täter in das Haus eines 83-Jährigen eingedrungen sein, als dieser schlief. Er wurde leicht verletzt, die beiden Unbekannten konnten flüchten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 83-Jährige gab an, dass die beiden wohl maskierten Unbekannten gegen 23.20 Uhr in sein Haus in der Irlbacher Straße eindrangen, als er bereits schlief. Er soll dabei von den beiden Männern ins Gesicht geschlagen, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Schließlich entwendeten sie eine Kleingelddose und den Geldbeutel des Bewohners. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Er rief eingeständig den Notruf, nachdem die beiden Männer in unbekannte Richtung flüchteten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Unbekannten in der Nacht nicht mehr festgestellt werden.

Zu den beiden bislang unbekannten Tätern liegen derzeit folgende Informationen vor: Beide trugen schwarze Mützen bzw. Kapuzen und waren von normaler Statur. Einer der Männer soll einen 3-Tage-Bart getragen haben und ca. 165 cm groß gewesen sein.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen vor und nach Tatzeitpunkt, geben können, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.07.2025, 11.30 Uhr