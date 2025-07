POCKING, LKR. PASSAU. Am Samstagabend (26.07.2025) kam es zu einem Überfall in Pocking. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20.30 Uhr verschafften sich zwei Männer gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 41-Jährigen und schlugen auf ihn ein. Die Angreifer nahmen unter anderem Bargeld und ein Handy sowie Teile einer Marihuanapflanze mit und entfernten sich anschließend. Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, er erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen am Kopf und am Arm. Die beiden Angreifer sind dem 41-Jährigen bekannt. Einer der zwei Tatverdächtigen wurde noch im Rahmen der Fahndung festgestellt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 28.07.2025, 11.30 Uhr