GAUTING, LKR. STARNERG; In den Abendstunden des gestrigen Tages manipulierte ein bislang Unbekannter in der Öffentlichkeit an seinem Glied. Dies wurde von einer Jugendlichen wahrgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.

Am Sonntag, 27.07.2025, beobachtete die 16-jährige Geschädigte vom Bahnsteig des Bahnhofs Gauting aus einen bislang unbekannten Mann, der in der Zeit zwischen 20:05 Uhr und 20:20 Uhr auf der Hinterseite des Bahnhofs an seinem zeitweise entblößten Glied manipulierte. Dabei hielt der Täter Blickkontakt zu seinem Opfer. Die Mitteilung über diese exhibitionistische Handlung ging erst etwa eine Stunde nach der Tat bei der Polizeiinspektion in Gauting ein.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 65 Jahre alt

ca. 175 cm groß

helle, sonnengebräunte bzw. gerötete Haut

dick, mit einem stark hervortretenden Bauch

wenige, kurze, graumelierte Haare

bekleidet mit einer grauen Jacke, rötlichem T-Shirt und kurzer Hose

trug eine schwarze Brille

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer hat den Mann ebenfalls gesehen oder kann weitere Angaben zu ihm machen?

Hinweisannahme unter 08141/6120.