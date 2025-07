PETERSKIRCHEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagabend, 27. Juli 2025, kam auf der Kreisstraße TS20 bei Peterskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger kollidierte dabei mit seinem Pkw gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Trostberg übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Sonntag (27. Juli 2025), gegen 21.30 Uhr, war ein 29-Jähriger mit seinem Pkw allein unterwegs auf der Kreisstraße TS20 von Peterskirchen Richtung Wiesmühl. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet er bei Goldberg aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass ein alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Fahrzeugführers aus dem nördlichen Landkreis Traunstein feststellen konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger beauftragt, Gutachten zur weiteren Klärung des Unfallhergangs zu erstellen.

Die Kreisstraße wurde durch die Feuerwehren aus Peterskirchen und Emertsham gesperrt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang werden nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch die Polizeiinspektion Trostberg geführt.