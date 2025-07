FÜSSEN. Am heutigen Sonntagnachmittag wurde die Einsatzzentrale der Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung in der Füssener Innenstadt informiert. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren zur Einsatzörtlichkeit und konnten noch in der Wohnung einen Tatverdächtigen festnehmen. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert, der mutmaßliche Tatverdächtige war augenscheinlich unverletzt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Opfers übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Kempten in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) die weiteren Ermittlungen zum Tathergang.

Motiv und Tathergang sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (PP Schwaben Süd/West)

