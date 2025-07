SCHWEITENKIRCHEN, OT. AUFHAM, Lkr. PFAFFENHOFEN A.D. ILM - Gegen 14.55 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Otterbachstraße in Schweitenkirchen OT. Aufham gemeldet.

Derzeit versucht ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren den in Brand stehenden Dachstuhl zu löschen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine Person eine Rauchgasintoxikation.

Detaillierte Auskünfte sind derzeit noch nicht möglich, es wird nachberichtet.