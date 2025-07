STADELHOFEN, LKR. BAMBERG. Am Samstagabend brach in einer Biogasanlage in Stadelhofen ein Feuer aus.

Gegen 18 Uhr bemerkte der Betreiber der Biogasanlage den Brand und alarmierte über die Integrierte Leitstelle Bamberg-Forchheim Feuerwehr und Polizei. Neben Beamten der Polizei Bamberg-Land rückten die umliegenden Wehren mit rund 80 Kräften an. Außerdem kam der Rettungsdienst mit etwa 15 Kräften sowie ein Notarzt an den Brandort in der Straße „Hohenhäusling“. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden im niedrigen siebenstelligen Eurobereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache übernommen.