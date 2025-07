1169. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und mehreren Leichtverletzten - Laim

Am Freitag, 25.07.2025 gegen 13:50 Uhr, wollte ein 81-Jähriger aus Augsburg mit seinem Pkw BMW von einer Grundstückausfahrt auf die Landsberger Straße stadtauswärts einfahren. Mit ihm befand sich eine 78-Jährige als Beifahrerin im Fahrzeug.

Beim Ausfahren kollidierte er mit einem Pkw Mazda, welcher von einem 54-Jährigen aus Fürstenfeldbruck auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Straße stadtauswärts gefahren wurde. Durch die Wucht dieser Kollision wurde der BMW zuerst gegen einen Mercedes geschleudert, welcher durch einen 60-jährigen Münchner auf dem rechten Fahrstreifen der Landsberger Straße gefahren wurde.

Anschließend kollidierte der BMW mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Hierdurch wurden drei geparkte Pkw aufeinander geschoben. Dabei handelte es sich um einen VW, einen Fiat und einen Toyota. Der Mercedes des 60-Jährigen wurde zudem auf einen Pkw Skoda, gefahren durch einen 55-jährigen Münchner, geschleudert, welcher unmittelbar vor dem Mercedes fuhr.

Durch die Wucht der Kollision wurden der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin jeweils leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser. Die Fahrer des Pkw Mazda und des Pkw Mercedes wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten jedoch zunächst nicht ärztlich versorgt werden.

Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße für ca. eine Stunde stadtauswärts komplett gesperrt werden, wodurch es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1170. Verkehrsunfall; eine Person leicht verletzt - Unterschleißheim

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 10:35 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Pkw VW auf der Bezirksstraße in Unterschleißheim und wollte auf einen Parkplatz einfahren, um eine über 80-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, dort abzuholen.

Als der über 80-Jährige auf den Parkplatz einfuhr, begab sich die Frau bereits zur Beifahrertür des Fahrzeugs, während er einen freien Parkplatz ansteuern wollte. Dabei geriet die Einkaufstasche der Frau zwischen das rechte Vorderrad und den Radkasten, so dass sie stürzte und sich leicht verletzte.

Sie kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus; der Pkw blieb unbeschädigt.

Zu Einsatzbeginn wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Frau schwere Kopfverletzungen erlitt, weshalb ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert wurde und dort auch landete.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1171. Zwei Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse - Neuperlach/ Unterföhring

Fall 1:

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus München mit seinem Pkw Opel die Ständlerstraße in Richtung Heinrich-Wieland-Straße. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 30-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Pkw Opel auf der Ständlerstraße entgegen.

In diesem Moment verlor der 48-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Pkw des 30-Jährigen. Die Fahrzeuge wurden jeweils in den Seitenstreifen geschleudert und blieben dort stehen.

Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Münchner Krankenhäuser.

Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Ständlerstraße bis zu zweieinhalb Stunden gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der 48-Jährige aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Fall 2:

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Münchner mit seinem Pkw Ford die Staatsstraße 2340 in Richtung München. Im Fahrzeug befand sich ein ebenfalls 18-jähriger Münchner als Beifahrer.

Der 18-Jährige wollte auf den Föhringer Ring in Richtung Bogenhausen auffahren. Im Bereich des Zubringers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Peugeot. Dieser wurde von einem 37-Jährigen Münchner gesteuert. Mit im Fahrzeug befand sich eine ebenfalls 37-jährige Münchnerin als Beifahrerin.

Alle vier Personen erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Münchner Krankenhäuser gebracht werden.

Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt.

Der Zubringer der Staatsstraße 2340 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 18-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Präventionshinweis:

Passen Sie bei der Teilnahme am Straßenverkehr Ihre Geschwindigkeit immer den Straßen- und Witterungsverhältnissen an. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Insbesondere bei Starkregen kann es unvermittelt zu Aquaplaning und rutschigen Fahrbahnverhältnissen kommen.

1172. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Raubdelikt - Waldtrudering

Bereits am Donnerstag, 17.07.2025 gegen 02:00 Uhr, kam es in einer Parkanlage in Waldtrudering zu einem Raubdelikt.

Ein 18-jähriger Münchner befand sich dort zunächst mit mehreren Freunden; währenddessen hatte er über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einem der späteren Tatverdächtigen, einem 15-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 15-Jährige kam ebenfalls in die Parkanlage.

Nachdem die Freunde des 18-Jährigen gegangen waren, kam eine weitere Person hinzu. Dabei handelte es sich um einen 16-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Der 16-Jährige führte eine Machete mit sich. Die beiden Tatverdächtigen bedrohten daraufhin den 18-Jährigen mehrfach mit dem Tod, zudem schlugen und traten sie ihn gegen den gesamten Körper, so dass der 18-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Im Anschluss forderten sie die Herausgabe seiner mitgeführten Gegenstände.

Die beiden Tatverdächtigen zerrten den 18-Jährigen dann zu einem Pkw, welcher in der Nähe der Parkanlage abgestellt war. Der Pkw wurde von einer bislang noch unbekannten Person gefahren.

Alle Personen begaben sich mit dem Pkw zu einem Geldautomaten, an dem der 18-Jährige im Beisein des 16-jährigen Tatverdächtigen einen höheren Bargeldbetrag abhob, welchen der 16-Jährige an sich nahm.

Als nächstes fuhren sie zur Wohnanschrift des 18-jährigen Geschädigten. Der 16-Jährige begleitete ihn in sein Zimmer, durchsuchte dieses und entwendete diverse Gegenstände. Anschließend verließ er die Wohnung und die drei Personen flüchteten.

Der Geschädigte verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Durch die weiteren intensiv geführten Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei konnten die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt werden. Die dritte Person, die das Fahrzeug führte, ist bislang unbekannt.

Am Freitag, 25.07.2025, wurden bei den 15- und 16-jährigen Tatverdächtigen Wohnungsdurchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen; der 16-Jährige wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen der Raubdelikte und einer gefährlichen Körperverletzung, werden durch das Kommissariat 21 geführt.

1173. Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte - Bogenhausen

Am Freitag, 25.07.2025 gegen 10:30 Uhr, begaben sich zwei Polizeibeamte in eine Wohn-unterkunft in Bogenhausen. Dort wollten sie einen Strafvollstreckungshaftbefehl vollstrecken.

Die gesuchte Person, ein 43-jähriger Senegalese, der in dieser Unterkunft wohnte, konnte durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Als ihm die Verhaftung erklärt wurde, griff er die Polizeibeamten tätlich an und schlug auf diese ein. Anschließend flüchtete er durch ein Fenster und über ein Baugerüst.

Zunächst eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Polizeibeamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Am gleichen Tag gegen 23:00 Uhr gelang mit Hilfe des Münchner Unterstützungskommandos die Verhaftung des 43-Jährigen in der Unterkunft. Im Anschluss wurde er zur Vollstreckung des Haftbefehls in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs und Körperverletzung werden durch das Kommissariat 26 geführt.