1382 – Mann verursacht betrunken Verkehrsunfall

Pfersee – Am Freitag (25.07.2025) war ein 39-Jähriger betrunken mit seinem E-Bike in der Hessenbachstraße unterwegs. Er stürzte und verletzte sich dabei.

Gegen 22.40 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem E-Bike auf der Hessenbachstraße. Als er auf den dortigen Fußweg wechseln wollte, stürzte der Mann. Passanten wurden auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann war ohne Fahrradhelm unterwegs und zog sich mutmaßlich schwere Kopfverletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Dem Mann drohen nun auch wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtliche Konsequenzen.

1383 – Verkehrsunfall – Alkohol und Drogen im Spiel?

Innenstadt – Am Freitagabend (25.07.2025) ereignete sich in der Georgenstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter wurde verletzt.

Gegen 20.20 Uhr war ein 20-Jähriger mit seine E-Scooter in der Georgenstraße unterwegs. Dort verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein geparktes Auto. Ein Passant beobachte den Vorfall und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, verhielt sich der 20-Jährige äußert unkooperativ. Vor Ort ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung und möglichen Cannabis-Konsum. Aus diesem Grund musste der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch dessen Kopfverletzung behandelt. Am geparkten Auto entstand Sachschaden von über 1.000 Euro.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol bzw. des Einflusses von Cannabis ermittelt.

1384 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Freitagmorgen (25.07.2025) ereignete sich in der Meraner Straße ein Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 07.30 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Meraner Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er offenbar einen 61-jährigen Radfahrer, der ihm entgegenkam. Der Radfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Allerdings flog der 61-Jährige auf Grund der Vollbremsung über dessen Lenker auf die Motorhaube des Autos. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach aktuellem Stand nicht.

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

1385 – Unfall nach Überholmanöver

Firnhaberau – Am Freitagvormittag (25.07.2025) ereignete sich in der Gersthofer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt.

Gegen 10.20 Uhr waren war ein 34-Jähriger mit seinem Transporter in der Gersthofer Straße in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß er mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammen, der den Transporter trotz Verbots gerade überholen wollte. Der 33-Jährige kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und nach etwa 70 Metern in einem Acker zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Allerdings konnte die Beifahrerin des 33-Jährigen nicht selbstständig das Fahrzeug verlassen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit scheinbar leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro.

1386 – Tatverdächtiger nach Diebstahl festgenommen

Innenstadt – Am Freitagmittag (25.07.2025) wollten offenbar zwei Männer Gegenstände aus einem Transporter in der Kanalstraße entwenden. Ein Beteiligter wurde festgenommen.

Gegen 11.40 Uhr befanden sich zwei Firmenmitarbeiter in einer Baustelle in der Kanalstraße. Dort wurden sie auf zwei Männer aufmerksam, die sich an deren Firmenfahrzeug zu schaffen machten. Offenbar wollten sie Werkzeug aus dem Transporter entwenden. Die Mitarbeiter griffen ein und stellten einen 43-Jährigen. Ein weiterer Beteiligter lief davon. Die Polizei wurde alarmiert und fahndete nach dem weiteren Täter. Der Unbekannte war aber bereits geflüchtet. Ob es zu einem Beuteschaden kam, wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls sowie nach dem zweiten Täter.

1387 – Polizei nimmt renitenten Gast in Gewahrsam

Innenstadt – Am Samstag (26.07.2025) gerieten zunächst ein Gast und der Mitarbeiter eines Clubs in der Halderstraße aneinander. Anschließend ging der Gast noch Polizeibeamte an. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei in die Halderstraße gerufen. Dort wollte ein 22-jähriger Gast den dortigen Club nicht verlassen und geriet deswegen mit den Mitarbeitern in Streit. Die Beamten erteilten dem deutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Der Mann verließ anschließend den Bereich.

Eine halbe Stunde später wurde die Polizei zu einem weiteren Club gerufen. Dort pöbelte erneut der 22-Jährige einige Gäste und das Personal an. Auf Grund seines Verhaltens musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann und trat nach den Beamten. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten mussten den Mann schließlich am Boden fesseln. Auf der Fahrt in den Polizeiarrest wurden die Beamten massiv beleidigt. Auch in der Arrestzelle ging der Mann die Beamten an und verschmutzte zudem die Räumlichkeiten.

Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Zudem wird der Mann für die Reinigung der Arrestzelle aufkommen müssen.

1388 – Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrt

Innenstadt – Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24./25.07.2025) war eine 27-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in der Augsburger Innenstadt unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Kurz vor Mitternacht teilten mehrere Zeugen bei der Polizei mit, dass ein Fahrzeug verbotswidrig über den Königsplatz in Richtung Moritzplatz fährt. Eine Polizeistreife konnte das betreffende Fahrzeug feststellen, als es mit teilweise über 100 km/h in der Innenstadt unterwegs war. Die Beamten hielten das Auto in der Sebastianstraße an und kontrollierten die 27-jährige Fahrerin. In der Mittelkonsole des Fahrzeugs fanden die Beamten dabei eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol auf. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zudem ergaben sich Anzeichen, dass die Frau auch Drogen konsumiert haben könnte.

Die Fahrt war somit beendet und das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden. Die Frau musste anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

1389 – Polizei bewahrt 19-Jährigen vor Konsequenzen

Hochzoll – Am heutigen Sonntag (27.07.2025) bewahrten Polizeibeamte einen 19-Jährigen in der Friedberger Straße vor einer Fahrt mit Folgen.

Gegen 02.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 19-Jähriger auf, als er mit seinem Smartphone einen E-Scooter freischalten wollte. Die Beamten sprachen den Mann an. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nach eindringlicher Belehrung entschied sich der Mann, nun doch zu Fuß nach Hause zu laufen.

Auf Grund des absoluten Alkoholverbots für Fahranfänger unter 21 Jahren hätte eine Fahrt ernsthafte Folgen für den jungen Mann gehabt. So musste er nur in dieser Nacht und nicht für mehrere Monate zu Fuß laufen.

1390 – Polizei nimmt Ladendieb fest

Innenstadt – Am Samstag (26.07.2025) wollte ein 22-Jähriger Waren aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße entwenden. Ein Unbeteiligter mischte sich ein und ging auf eine Mitarbeiterin los. Die Frau wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr fiel der Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts ein 22-Jähriger auf, als dieser das Geschäft mit Parfüm verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Sie hielt den Mann am Ausgang fest. Ein 66-jähriger Unbeteiligter mischte sich ein und ging unvermittelt auf die Mitarbeiterin los. Der 22-Jährige nutzte die Chance und flüchtete. Durch den Vorfall wurde die Frau leicht an Armen und Beinen verletzt.

Die Polizei wurde alarmiert. Eine Streife nahm den 22-Jährigen im nahen Umfeld vorläufig fest. Zudem klärten die Beamten die Situation vor Ort und stellten die Personalien des 66-Jährigen fest.

Die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

1391 – Polizei stoppt Autofahrerin

Haunstetten - Siebenbrunn – Am Samstag (26.07.2025) war eine 31-Jährige in der Haunstetter Straße mit ihrem Auto scheinbar unter dem Einfluss von Medikamenten unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr teilten Zeugen bei der Polizei einen Unfall mit. Ein Auto stieß gegen die Warnbarke einer Baustelle und fuhr anschließend über mehrere rote Ampeln. Zudem wurden andere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten zumindest behindert. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Fahrzeug und konnte dieses in Haunstetten anhalten. Die 31-jährige Fahrerin war kaum ansprechbar und musste von den Polizisten aus dem Fahrzeug getragen werden. Wie sich herausstellte, könnte die Frau zuvor Medikamente eingenommen und sich in einer körperlichen sowie psychischen Ausnahmesituation befunden haben.

Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme, welche Aufschluss über den vorangegangenen Konsum geben soll. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein der 31-Jährigen sicher.

Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel ermittelt.

1392 – Mann vor Ertrinken gerettet

Hammerschmiede – Am Samstag (26.07.2025) kam es am Autobahnsee zu einem Badeunfall. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 19.00 Uhr befand sich ein 23-Jähriger zusammen mit mehreren Bekannten am Autobahnsee. Der Mann badete in dem See und ging nach bisherigem Stand unvermittelt unter. Seine Begleiter reagierten und kamen dem Mann zur Hilfe. Sie brachten den 23-Jährigen ans Ufer, wo sie ihn schließlich – erfolgreich - reanimierten.

Parallel wurde der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die medizinischen Folgen des Vorfalls sind derzeit noch nicht absehbar.