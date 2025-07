BAYREUTH. Am Samstagvormittag kam es in einer Unterkunft für Wohnungslose in der Cosima-Wagner-Straße in Bayreuth zu einem größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften.

Um kurz vor 9 Uhr verständigten Security-Mitarbeiter die Polizei Bayreuth-Stadt, da ein Mann in der Unterkunft ein Messer bei sich trug und andere Bewohner bedrohte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Mann bereits wieder in sein Zimmer zurückgezogen. Die Polizisten räumten vorsorglich die angrenzenden Zimmer, sperrten die Cosima-Wagner-Straße im Bereich der Unterkunft (zwischen Schützenplatz / Nürnberger Straße) und zogen zur Unterstützung eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzu. Diese nahmen den 50-Jährigen gegen 12 Uhr widerstandslos in seinem Zimmer fest. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Der Einsatz beschränkte sich auf das Unterkunftsgebäude, für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Es gab keine Verletzten.