GRUB A.FORST, LKR. COBURG. Am Donnerstagnachmittag brach in einem Haus in Grub am Forst ein Feuer aus.

Anwohner bemerkten gegen 15.40 Uhr den Rauch im Nachbarhaus im Steinweg und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die umliegenden Wehren rückten mit über 200 Kräften an und konnten ein weiteres Übergreifen des Brandes, der sich inzwischen auf den Dachstuhl des Hauses ausgebreitet hatte, verhindern. Auch der Rettungsdienst war mit etwa 50 Kräften vor Ort.

Wie sich herausstellte, hatte sich beim Kochen das Essen überhitzt. Die Flammen breiteten sich anschließend im Haus aus. Die Bewohnerin versuchte erfolglos, den Brand zu löschen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden weiteren Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 250.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.