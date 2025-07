KARLSHULD, LKR. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN, 26.07.2025 - Heute Morgen geriet in Karlshuld aus noch unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Nebengebäudes einer Gaststätte in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 08.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein brennendes Gebäude an der Hauptstraße in Karlshuld mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Nebengebäudes einer Gaststätte bereits in Vollbrand.

Die Hauptstraße wurde für Löscharbeiten zeitweise gesperrt.

Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im 5-stelligen Bereich befinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache übernommen. Es wird nachberichtet.