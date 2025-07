INGOLSTADT, 26.07.2025 - In der Nacht von Donnerstag (24.07.25) auf Freitag (25.07.25) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Ingolstädter Einkaufszentrum einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Am Freitagmorgen teilte ein Zeuge der Polizei eine beschädigte Eingangstür am Ostdeck des Einkaufszentrums Am Westpark mit.

Täter hatten vergeblich versucht, durch brachiale Gewalt die gläserne Eingangstüre zu öffnen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2 500 Euro. Kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.