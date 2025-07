KAUFBEUREN. Am 25.07.2025, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 12 zwischen den Abfahren Germaringen und Kaufbeuren ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei stieß ein 49-jähriger Pkw-Fahrer, der zuvor aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern kam, mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Lkw-Fahrer zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw sowie der Pkw wurden hierbei total zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf weit mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 12 war zur Unfallaufnahme in diesem Bereich für mehr als 2 Stunden voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren im Einsatz.