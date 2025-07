WARTENBERG, BERGLERN, Lkr. Erding, 25.07.2025 - In der Nacht von Donnerstag, 24.07.2025 auf Freitag, 25.07.2025 ereigneten sich in Wartenberg und Berglern Einbrüche. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

In Wartenberg wurden zwei Apotheken von bislang unbekannten Tätern angegangen. Zu dem Gebäude an der Strogenstraße verschafften sie sich zwischen 22.30 Uhr und 06.15 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt. Sie entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

In die Apotheke an der Oberen Hauptstraße versuchten die Täter zwischen 18.30 Uhr und 07.50 Uhr einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der elektrischen Eingangstür, so dass sie keine Beute erlangten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf je ca. 1 000 Euro.

In Berglern wurde ebenfalls in eine Apotheke eingebrochen. Gegen 03.24 Uhr hebelten zwei bislang unbekannte Täter die Schiebetür des Gebäudes am St.-Florian-Weg auf. Sie erlangten keine Beute.

Der Sachschaden liegt bei ca. 15 000 Euro.

Zu den Tätern der Apotheke in Berglern liegen Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: ca. Anfang 20 Jahre, männlich, bekleidet mit schwarzem Hoody und FFP2-Maske

Täter 2: ca. Angang 20 Jahre, männlich, bekleidet mit grauem Hoody mit Kapuze, schwarzes Baseball-Cap, FFP2-Maske.

Beide Täter trugen Handschuhe.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die in einem dieser Fälle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden