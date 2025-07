Frischer Wind für die Jugendverkehrsschule

Fahrzeuge neu gestaltet - ein starkes Signal für mehr Sicherheit

Das Landratsamt München und das Polizeipräsidium München setzen sich gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit bei Kindern ein. Ein wichtiger Baustein dabei: Die Jugendverkehrsschule. Sie präsentiert sich jetzt mit neu gestalteten Fahrzeugen und macht Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen fit für den Straßenverkehr. Die erfolgreichen Absolventen der Fahrradprüfung an der Grund- und Mittelschule Kirchheim durften aus diesem Anlass ihre Urkunden am vergangenen Freitag persönlich aus der Hand von Landrat Christoph Göbel und Polizeipräsident Thomas Hampel entgegennehmen.

Die Jugendverkehrsschule der Münchner Polizei besucht alle vierten Klassen der Grundschulen in der Landeshauptstadt und im Landkreis München. Jährlich nehmen mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler der Grundschulen im Landkreis München an der Jugendverkehrsschule teil. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu vermitteln. Auf den speziell eingerichteten Verkehrsübungsplätzen erleben die Kinder anschauliche und realitätsnahe Trainings. Dabei lernen sie, sich sicher und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu bewegen – insbesondere auf dem Fahrrad.

Um das Ganze zu ermöglichen, hat der Landkreis München dem Polizeipräsidium München vier Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Diese „rollenden Klassenzimmer“ sind voll ausgestattet – mit allem, was für die Radfahrausbildung gebraucht wird. Jetzt wurden sie auch optisch aufgefrischt und sprechen mit ihrem modernen Design besonders die jungen Teilnehmenden an.

Verkehrserziehung, die ankommt

Neben Fahrrädern haben die Lkw der Jugendverkehrsschule auch Verkehrszeichen und Ampeln an Bord und ermöglichen so ein besonders realistisches Training auf dem Verkehrsübungsplatz. Typische Situationen aus dem Straßenverkehr lassen sich nachstellen und direkt üben – praxisnah, anschaulich und motivierend für die Kinder.

Landrat Christoph Göbel freute sich über die neu gestalteten Lkw: „Die rollenden Klassenzimmer sind eine wichtige Investition in die Sicherheit und Zukunft unserer Kinder. Der Landkreis München stellt dafür aus voller Überzeugung die notwendigen Mittel bereit. Entscheidend für den Erfolg der Jugendverkehrsschule ist jedoch das tägliche Engagement der Polizei. Die Kolleginnen und Kollegen leisten hier hervorragende Präventionsarbeit, mit dem richtigen Maß an Ernst und ohne den Spaß an diesem besonderen Unterricht zu kurz kommen zu lassen. Dafür danke ich den Polizeikräften von Herzen.“

„Die Verkehrssicherheit – insbesondere für Kinder – ist ein zentrales Anliegen der Münchner Polizei. Unser besonderer Dank gilt dem Landkreis München und den Schulen vor Ort für die wertvolle Unterstützung. So leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag dafür, dass unsere Kinder sicher ankommen – jeden Tag.

Der frühe und positive Kontakt mit unseren Verkehrserziehern in der Jugendverkehrsschule stärkt das Vertrauen der Kinder in die Polizei. Dieses Vertrauen ist die Basis für ein sicheres und respektvolles Miteinander, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben von Morgen“, betonte Polizeipräsident Hampel.