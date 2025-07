REHAU, LKR. HOF. Unbekannte Betrüger brachten am Donnerstagnachmittag eine Seniorin aus Rehau um ihr Vermögen. Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Mann gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und log seinem Opfer vor, dass ein Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Deswegen sei nun die Zahlung einer Kaution notwendig. So drängte er die Frau dazu, Geld und Wertgegenstände in eine Tasche zu packen und dem Betrüger zu überlassen.

Gegen 15.30 Uhr übergab sie in der Westendstraße / Gerberstraße Bargeld in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe und andere Wertgegenstände an einen unbekannten männlichen Abholer.

Den Mann beschreibt die Seniorin wie folgt:

zirka 40 Jahre alt

zirka 180 Zentimeter groß

braunes, kurzes Haar

sprach deutsch ohne Akzent

trug ein weißes Kurzarmhemd

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr im Bereich Westendstraße / Gerberstraße in Rehau verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 09281/704-0.

Präventionsvideo zum Thema Callcenter-Betrug:

„Neun Minuten, die euch, euren Großeltern und Eltern helfen können, sich vor Betrug zu schützen.“ Mit diesen Worten appellieren die Polizeioberkommissare Maximilian Prechtel (Pressestelle) und Dominik Klose (Koordinierungsstelle Prävention) der Polizei Oberfranken an alle Altersgruppen, sich mit dem Thema Callcenter-Betrug auseinanderzusetzen. Die Polizei empfiehlt, bei Anrufen von unbekannten Nummern stets vorsichtig zu sein, keine persönlichen Daten preiszugeben und niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde zu übergeben. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.