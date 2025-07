1162. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 22.07.2025, gegen 18:00 Uhr, konnte im südlichen Hauptbahnhofbereich durch zivile Polizeibeamte festgestellt werden, dass ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg sowie ein 25-Jähriger mit Wohnsitz Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm gemeinsam Haschisch verkaufen wollten.

Beide Tatverdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Hierbei leistete der 30-Jährige Widerstand, weshalb durch die eingesetzten Polizeibeamten unmittelbarer Zwang eingesetzt werden musste. Der 30-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Folgetag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, welcher gegen beide Tatverdächtigen Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 83 hat die weiteren Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Umgangs mit Cannabis übernommen.

1163. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Neubiberg

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 23:40 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München darüber informiert, dass eine Bewohnerin im Landkreis München in ihrer Wohnung mit Scheren und Messern um sich werfe und dadurch Familienangehörige bedrohen würde. Aufgrund dieser Meldung wurde eine Vielzahl an Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort öffnete bereits eine Familienangehörige die Wohnungstür. Sie teilte mit, dass die Lage sich wieder beruhigt hätte und keine Gefahr mehr bestehen würde.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich zwei Familienangehörige gestritten hätten, woraufhin ein Messer aus der Küche geholt und damit hantiert wurde. Weitere Ermittlungen vor Ort waren nicht möglich, da alle Beteiligten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch machten. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand wurde niemand verletzt.

Da sich die Situation so weit beruhigt hatte, dass keine Gefahr mehr ausging, wurden alle Beteiligten in der Wohnung belassen. Es wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstellt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1164. Einbruch in eine Bildungseinrichtung – Unterhaching

In der Zeit von Mittwoch, 23.07.2025, 22:15 Uhr, bis Donnerstag, 24.07.2025, 06:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Eingangstür unbefugt Zutritt zu einer Bildungseinrichtung.

Dort wurde gezielt die Tür zum Sekretariat aufgehebelt und dieses nach Wertsachen durchsucht. Mit dem Stehlgut u.a. ein Möbeltresor im Gesamtwert von mehreren hundert Euro verließen die unbekannten Täter anschließend die Bildungseinrichtung in unbekannte Richtung.

Nach Entdeckung des Einbruchs wurde die Polizei verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Weg und Perlacher Forstweg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1165. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Altstadt

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 05:45 Uhr, ging eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm zu Fuß über den Fußweg Am Oberanger in Richtung Marienplatz.

An der Kreuzung zur Hermann-Sack-Straße bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann, welcher vor ihr die Straßenseite wechselte und sich ihr in den Weg stellte. Sie versuchte dem unbekannten Mann auszuweichen. Der Mann stieß daraufhin mit seinem rechten Oberarm gegen die Schulter der 43-Jährigen und schob sie so in Richtung der Fahrbahn.

Die 43-Jährige versuchte nun weiter geradeaus zu gehen. Der Mann rannte ihr hinterher, packte sie an ihrem Oberkörper und fiel letztlich mit ihr zusammen auf die Fahrbahn. Nachdem sich die 43-Jährige aufgerichtet hatte, konnte sie schließlich flüchten.

Erst später fiel ihr auf, dass ihr die Kopfhörer fehlten und der unbekannte Mann diese ihr offensichtlich geraubt hatte. Die 43-Jährige zeigte die Tat in der Folge bei der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) an.

Durch erste Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass eine Überwachungskamera die Tathandlung aufgezeichnet hatte. Gegen 16:50 Uhr am selben Tag wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion 11 zu einem Einsatz wegen eines aggressiven Mannes gerufen. Vor Ort konnten keine Straftaten festgestellt werden. Allerdings konnte der Mann, wegen dem der Einsatz angelaufen ist, als Tatverdächtiger des Raubdelikts des Vormittags wiedererkannt werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 59-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1166. Brandfall – Milbertshofen

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 15:15 Uhr, wurde die integrierte Leitstelle über eine Rauchentwicklung im Dachboden eines Mehrfamilienhauses informiert.

Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass die Dehnungsfuge zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in Brand geraten ist. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Gegen 20:40 Uhr am selben Tag kam es erneut zu einer Rauchentwicklung in der Dehnungsfuge zwischen den beiden Mehrfamilienhäusern. Die Feuerwehr rückte wieder aus und löschte den Brand erneut.

Während der Löscharbeiten mussten jeweils Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, woraufhin es zu leichten Verkehrsstörungen kam.

Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1167. 82-Jähriger durch einen Passanten aus Lerchenauer See gerettet – Lerchenau

Am Donnerstag, 24.07.2025, gegen 23:50 Uhr, hörte ein 25-Jähriger im Vorbeigehen Hilferufe aus dem Lerchenauer See. Er fand dort einen 82-Jährigen hilflos im Wasser liegen. Der 25-jährige Mann konnte den 82-Jährigen aus dem Wasser ziehen und verständigte anschließend den Notruf.

Der 82-Jährige war bereits stark unterkühlt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie der 82-Jährige in das Wasser gelangte, konnte er selbst nicht mehr sagen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Straftaten.