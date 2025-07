1376 – Ladendiebe gestoppt

Lechhausen – Am Donnerstag (24.07.2025) entwendeten ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger mehrere Waren aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 15.15 Uhr verließen die beiden den Kassenbereich, ohne ihre Waren zu bezahlen. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine Mitarbeiterin beobachtete die beiden Männer dabei. Sie stoppte sie anschließend und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen und den 25-Jährigen mit zur Dienststelle und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Da die beiden Männer nicht aus Deutschland kamen, mussten sie eine Sicherheitsleistung von 800 Euro bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Männer.

1377 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (23.07.2025), 19.00 Uhr bis Donnerstag (24.07.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Zirbelstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Reifen eines weißen Dacias, der dort geparkt war. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Haunstetten – Im Zeitraum von Dienstag (22.07.2025) bis Mittwoch (23.07.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Haunstetter Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Vespas, die auf Höhe der Hausnummer 21 geparkt waren. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1378 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Oberhausen – Am Donnerstag (24.07.2025) randalierte ein 24-Jähriger im Holzweg.

Gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei über den 24-Jährigen informiert. Dieser lief offenbar mehrfach auf die Straße und schlug seinen Kopf gegen die Scheibe einer Haltestelle.

Polizeibeamte brachten den 24-Jährigen, der scheinbar unter Drogeneinfluss stand und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in ein Krankenhaus. Hierbei leistete der 24-Jährige erheblichen Widerstand und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Beamten mehrfach. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung gegen den 24-Jährigen.

1379 – Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Herrenbach-Spickel – Am Donnerstag (24.07.2025) war ein 42-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 12.30 Uhr touchierte der 42-Jährige hierbei ein anderes Auto. Dieses wurde nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht beschädigt.

Bei der Aufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen.

Göggingen – Am Freitag (25.07.2025) war ein 46-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Eichleitnerstraße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs war und mehrmals mit dem Bordstein kollidierte. Ein Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von einem Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen. Dieser fiel noch etwas höher aus als der ursprüngliche Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen.

1380 – Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

Hochfeld - Am Donnerstag (24.07.2025) wurde ein 61-Jähriger im Alten Postweg offenbar Opfer einer Betrugsmasche. Der Täter ist derzeit unbekannt.

Gegen 16.00 Uhr sprach ein bislang Unbekannter den 61-Jährigen auf einem Parkplatz an und bot ihm ein Topfset als Geschenk an. Hintergrund sei eine Auslandsreise, bei der das Topfset an der Grenze versteuert werden müsse. Schließlich lud der Unbekannte tatsächlich zwei Topfsets und ein Messerset in den Kofferraum des 61-Jährigen. Anschließend bat der Unbekannte aber um eine Spende. Nachdem der 61-Jährige guten Willen zeigte und ihm Geld gab, entnahm der Mann weiteres Bargeld aus dem Geldbeutel des 61-Jährigen und forderte ihn zudem auf, mehrere hundert Euro an einem Bankautomaten abzuheben. Da sich der 61-Jährige weigerte, wurde der Unbekannte zunehmend aggressiver. Der 61-Jährige entfernte sich anschließend und meldete den Vorfall der Polizei.

Der Täter wurde als ca. 50-jähriger Südländer, 180 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Personen, denen ähnliches passiert ist oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Generell rät die Polizei, auf sog. „Straßengeschäfte“ niemals einzugehen, auch wenn das Angebot verlockend scheint. Lehnen Sie solche Angebote dankend ab und nutzen sie die klassischen Kaufmöglichkeiten.