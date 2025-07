Eschenbach i.d.OPf. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am 23. Juli 2025 den ehemaligen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Eschenbach, Ersten Polizeihauptkommissar Werner Stopfer. Zugleich führte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Thorsten Fiebiger, in sein Amt ein.

Am 23. Juli 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. in den neuen Pfarrsaal der Stadt Eschenbach geladen. Vor rund 90 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Werner Stopfer. Der bisherige Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Thorsten Fiebiger wurde als neuer Leiter der Polizeiinspektion Eschenbach vorgestellt und in sein Amt eingeführt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Eschenbach betreuen auf 540 km² rund 27.000 Einwohner. Der Polizeipräsident dankte in diesem Zusammenhang den Beschäftigten der Polizei Eschenbach: “Ihr Einsatz ist das Rückgrat unserer Gemeinschaft, das spüren die Menschen jeden Tag. Vielen Dank – und bleiben Sie bitte weiterhin so engagiert!“

Werner Stopfer leitete die Geschicke der Inspektion über acht Jahre und tritt mit Ablauf des Monats in den wohlverdienten Ruhestand ein. Zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leistete Herr Stopfer einen wesentlichen Beitrag zu einer äußerst positiven Sicherheitsbilanz im Eschenbacher Bereich.

Ab August leitet Polizeihauptkommissar Thorsten Fiebiger die Geschicke der Polizeiinspektion. Im Rahmen des Festakts konnte der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter nun als der neue Leiter vorgestellt werden. Über Fiebiger konstatierte Polizeipräsident Schöniger, dass dieser durch seinen großen Erfahrungsschatz, welchen er bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen erworben hat und durch seine herausragenden Leistungen in der Vergangenheit für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist.

Vita EPHK Werner Stopfer

01.10.1981 Einstellung 2. QE, 10. BPH Würzburg

anschließend Ausbildungsstationen in München (3. BPH)

14. BPH Nürnberg (Anstellungslehrgang 2. QE)

bis 30.09.1985 Einsatzstufe in München

10/1985 - 01/1986 PI ESB, Praktikum zur Vorbereitung Stammpersonal BP

02/1986 - 06/1990 15. BPH Einsatzhundertschaft/ USK, als Gruppenführer

06/1990 - 09/1995 VII. BPA, Führungsstab (Aus- u. Fortbildung)

09/1995 - 08/1997 FHVR Sulzbach-Rosenberg (Studium 3. QE)

09/1997 - 05/2009 PD Weiden

06/2009 - 09/2011 PI Weiden, SB Einsatz / Presse

10/2011 - 07/2017 PI ESB, VGL

07/2017 - 07/2025 PI ESB, DStL

Vita KHK+ Thorsten Fiebiger