1370 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Pfersee – Am Dienstag (22.07.2025) griff eine 53-Jährige eine 33-Jährige in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Stadtberger Straße an. Einsatzkräfte nahmen die 53-Jährige fest.

Gegen 16.00 Uhr befanden sich beide Bewohnerinnen in einem Raum der Gemeinschaftsunterkunft. Hierbei griff die 53-Jährige ihre Mitbewohnerin nach derzeitigen Erkenntnissen unvermittelt mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer im Halsbereich. Ein Mitarbeiter sowie ein Polizeibeamter in Freizeit wurden auf den Vorfall aufmerksam. Sie kamen der 33-Jährigen zu Hilfe und verständigten den Notruf. Die 33-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte nahmen die 53-Jährige noch vor Ort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde sie am 23.07.2025 einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 53-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

1371 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (23.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Brentanostraße.

In der Zeit von 05.00 Uhr bis 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Audi, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (22.07.2025), 17.00 Uhr bis Mittwoch (23.07.2025), 12.15 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Stephansgasse.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen Audi, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (22.07.2025), 14.30 Uhr bis Mittwoch (23.07.2025), 12.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Bürgermeister-Bunk-Straße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Ford, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1372 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am Mittwoch (23.07.2025) verursachte eine 65-jährige Autofahrerin alkoholisiert einen Unfall in der Paul-Reusch-Straße.

Gegen 16.00 Uhr beobachtete eine Passantin die 65-jährige Dacia-Fahrerin, als sie in südwestlicher Richtung unterwegs war. Hierbei kollidierte die 65-Jährige mit einem geparkten VW und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto. Infolgedessen landete ihr Auto auf der Seite. Dabei touchierte sie zwei weitere Fahrzeuge in der Straße. Auch der VW wurde durch den Aufprall auf ein anderes Auto geschoben. Insgesamt wurden somit fünf Autos beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Die 65-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt der Frau und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 65-Jährige.

1373 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – Am Mittwoch (23.07.2025) kam es zu einem Diebstahl auf einem Friedhof in der Kurt-Schumacher-Straße.

In der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Figur von einem Grab. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1374 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Donnerstag (24.07.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Neusässer Straße.

Gegen 00.30 Uhr meldete ein Passant die bislang unbekannte Person bei der Polizei, nachdem diese eine Bushaltestelle mit Farbe beschädigt hatte. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 25-30 Jahre, 180 cm, schlank, keine Haare, schwarze Sportjacke, kurze schwarze Hose, schwarze Sporttasche

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.