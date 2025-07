DIESSEN AM AMMERSEE, LKRS. LANDSBERG AM LECH.Zwei Segelboote wurden am Dienstagabend (22.07.) durch einen Brand zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 17:40 Uhr waren die Rettungskräfte über ein Feuer auf einem Boot an einem Anlegersteg am Seeweg-Süd nahe St. Alban informiert worden. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf ein daneben festgemachtes, weiteres Segelboot übergegriffen.

Beide Wasserfahrzeuge wurden durch den Brand völlig zerstört, Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehrere benachbarte Boote wurden durch starken Funkenflug leicht beschädigt, auch am Bootsanleger wurden Schäden festgestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Wracks wurden durch die Einsatzkräfte an Land bzw. in eine Werft geschleppt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Untersuchungen zur Brandursache übernommen. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt an einer Batterie hin.