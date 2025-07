RENNERTSHOFEN, LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Am späten gestrigen Nachmittag überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Bäckereifiliale in der Neuburger Straße und zwang die dortige Verkäuferin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen nach betrat der mit einer Sturmhaube oder einem schwarzen Schal Maskierte gegen 17:45 Uhr über den Haupteingang die Bäckerei und begab sich zielgerichtet hinter den Verkaufstresen. Dort bedrohte er die allein im Laden aufhältige Angestellte mit einem Messer und zwang diese zum Öffnen der Ladenkasse. Anschließend griff er selbst in die Kasse und entnahm Geldscheine in Höhe eines 3-stelligen Betrags. Danach flüchtete er aus der Filiale in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte bislang nicht festgestellt werden. Während des Überfalls waren keine Kunden im Geschäft anwesend.

Beschreibung des Täters: Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, war mit einem schwarzen Strickschal oder einer schwarzen Sturmhaube vermummt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.