KEMPTEN. In Nacht von 21.07.2025 auf den 22.07.2025 gelang den Beamten der Kemptener Polizei die Festnahme einer Einbrecherin auf frischer Tat.

Möglich war dies aufgrund des lobenswerten und bedachten Handelns eines Passanten, dem die Frau um kurz nach 01:00 Uhr aufgefallen war. Er blieb auf Distanz, beobachtete das Handeln der Frau und rief zeitgleich den Notruf der Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Frau in der nördlichen Bahnhofstraße im Nahbereich einer Apotheke fest, in die sie gerade eingebrochen war. Gegen ihre Festnahme an Ort und Stelle wehrte sich die 22-jährige Tatverdächtige erheblich. Im weiteren Verlauf beleidigte sie die eingesetzten Beamten, trat nach ihnen und kratzte sie. Eine Polizeibeamtin ist hierbei leicht verletzt worden. Die Tatverdächtige verletzte sich nicht.

Im Verlauf der Nacht ist bekannt geworden, dass die Tatverdächtige auch in eine Arztpraxis im gleichen Gebäude eingebrochen war. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Frau durch die Einbrüche an verschreibungspflichtige Medikamente und Medizinprodukte gelangen. Bei der Frau fand die Polizei mehrere gestohlene Injektionsnadeln, ähnliche medizinische Produkte und Medikamente auf und stellte diese sicher. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Kempten übernommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Kempten beantragte Haftbefehl gegen die Tatverdächtige. Am 23.05.2025 führte die Polizei die 22-Jähringe beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vor. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Die Polizei brachte die Frau in eine Justizvollzugsanstalt. (KPI Kempten)

