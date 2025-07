Gilching, GT. Argelsried, Lkr. Starnberg, 24.07.2025 - In der Nacht von Dienstag (22.07.2025) auf Mittwoch (23.07.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in Argelsried ein. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 03.50 Uhr verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu der Bäckerei Am Römerstein. Sie durchsuchten den Innenraum und versuchten erfolglos, einen Tresor aufzubrechen.

Ein Beuteschaden ist nach bisherigen Ermittlungen nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.