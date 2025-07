1154. Öffentlichkeitsfahndung; Vermissung eines 10-Jährigen- Unterschleißheim

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 05:30 Uhr, verließ ein 10-Jähriger die elterliche Wohnung in Unterschleißheim. Er erschien auch nicht in der Schule. Nachdem er nicht mehr nach Hause zurückkam und nicht auffindbar war, wurde er als vermisst bei der Polizei gemeldet.

Von polizeilicher Seite wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen der 10-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden konnte.

Beschreibung:

138 cm groß, 40 kg, dunkelblonde Haare; bekleidet mit dunkelblauen Sneakers mit weißer Sohle der Marke Kangaroos

Mitgeführte Gegenstände: roter FC Bayern Rucksack, vermutlich mit mehreren Pullovern und T-Shirts

Zeugenaufruf:

Wer hat den 10-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zur 10-Jährigen sind hier hinterlegt:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/088540/index.html