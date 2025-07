1360 – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (23.07.2025) löste ein 60-Jähriger einen größeren Einsatz aus. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.

Gegen 12.00 Uhr teilten Zeugen bei der Polizei eine verdächtige Person mit. Diese sollte sich im Bereich Leonhardsberg aufhalten und augenscheinlich eine Pistole dabei haben. Aus diesem Grund fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zum betreffenden Bereich und sperrten relevante Straßen ab.

Parallel dazu liefen die Fahndung und Ermittlungen zum möglichen Beteiligten. Schließlich ermittelten Polizeibeamte einen 60-Jährigen als Tatverdächtigen und nahmen diesen in der Innenstadt fest. Er hatte bei der Festnahme eine geladene Luftpistole dabei, welche die Beamten sicherstellten. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

1361 – Blinder Mann überführt Betrüger

Innenstadt – Am Dienstag (22.07.2025) versuchte ein Betrüger an das Geld eines 71-Jährigen zu kommen. Die Polizei nahm einen 19-Jährigen fest.

Am gestrigen Nachmittag erhielt ein 71-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte, dass eine Liste mit Einbruchszielen aufgefunden wurde und der Senior als potentielles Opfer gefährdet sei. Der Anrufer forderte den Mann auf, seine Wertsachen vorsorglich der Polizei zu übergeben. Ein Beamter würde die Wertsachen persönlich abholen.

Zunächst wirkte das Telefonat für den 71-Jährigen schlüssig. Nach einem Gespräch mit einem Bekannten kamen aber Zweifel auf und die richtige Polizei wurde gerufen. Die Polizisten instruierten den Mann, das geplante Treffen mit dem Betrüger wahrzunehmen. Tatsächlich kam es kurz darauf zum Treffen zwischen dem 71-Jährigen und einem Tatverdächtigen im Bereich der Jakobermauer. Aber auch Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort und nahmen den 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte zwei Beamte leicht.

Der 19-Jährige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrug und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Beim 71-Jährigen handelte es sich um einen blinden Mann. Durch sein schnelles und couragiertes Handeln trug er maßgeblich zur Festnahme des Tatverdächtigen bei.

Er verhielt sich in jeglicher Hinsicht „nach Lehrbuch“ und

wandte sich an eine weitere Person aus dem sozialen Umfeld.

informierte umgehend die Polizei.

übergab keine Wertsachen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord initiierte die groß angelegte Kampagne #NMMO (Nicht mit meiner Oma, nicht mit meinem Opa), um vor Callcenterbetrug zu schützen. Mittlerweile ist diese Kampagne auch in anderen Teilen Bayerns und auch anderen Bundesländern umgesetzt. Mehr Infos hierzu unter: www.polizei.bayern.de/nmmo

1362 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Montag (21.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Lautenbacherstraße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen braunen BMW, der auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden an der Heckstoßstange von rund 2.000 Euro.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen denselben braunen BMW in der Kaltenhoferstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden auf der rechten Fahrzeugseite von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (21.07.2025), 21.30 Uhr bis Dienstag (22.07.2025), 10.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Grüntenstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Betonpfosten auf dem Parkplatz einer Kirche. Der Betonpfosten wurde dabei aus dem Fundament gerissen. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310

1363 – Polizei stoppt Mofa-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am Dienstag (22.07.2025) war ein 61-jähriger Mofa-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in der Heinrich-von-Buz-Straße unterwegs.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 61-Jährige offenbar Umbauten an seinem Mofa vorgenommen hatte, sodass das Mofa schneller fahren konnte. Hierfür hatte der 61-Jährige aber nicht die nötige Fahrerlaubnis. Außerdem führten seine Umbauten dazu, dass er keine Betriebserlaubnis mehr für das Mofa hatte.

Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten das Mofa sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 61-Jährigen.

1364 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 17.30 Uhr waren ein 41-jähriger Chrysler-Fahrer und ein 37-jähriger Radfahrer in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Widderstraße übersah der 41-Jährige beim Abbiegen offenbar den 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige stürzte dabei teils auf seinen Kopf. Er zog sich eine leichte Verletzung am Bein zu. Glücklicherweise trug der Mann einen Fahrradhelm und wurde somit nicht schwerer verletzt. Der 41-Jährige wurde ebenso leicht verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 41-Jährigen.

Mit der Kampagne #KopfEntscheiung appelliert die Polizei an alle Radfahrerinnen und Radfahrer einen Helm zu tragen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

1365 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Innenstadt – Am Mittwoch (23.07.2025) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in der Berliner Allee.

Gegen 02.00 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Bewohner und einem 42-jährigen Bewohner. Im weiteren Verlauf gingen die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen auch körperlich aufeinander los. Hierbei gingen zwei Mitarbeiter der Unterkunft dazwischen und wurden leicht verletzt. Die Polizei wurde alarmiert und klärte vor Ort die genauen Umstände.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes sowie Bedrohung gegen den 32-Jährigen und den 42-Jährigen.

1366 – Mann verletzt sich bei Widerstandshandlung

Göggingen – Am Dienstag (22.07.2025) sollte ein 51-Jähriger auf Grund seines Zustands in Gewahrsam genommen werden. Er ging die Beamten an und beleidigte diese. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich der Mann.

Gegen 06.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 51-Jährige an einer Bushaltestelle auf. Er war wegen seiner Alkoholisierung weder geh- noch stehfähig. Zu seinem eigenen Schutz nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und wollten ihn in den Polizeiarrest bringen. Der 51-Jährige beleidigte, bedrohte und bespuckte daraufhin die Polizisten. Auf Grund seines Verhaltens musste der Mann schließlich gefesselt werden.

Nach der Ankunft im Polizeipräsidium wollte der Mann das Polizeifahrzeug nicht verlassen und sperrte sich massiv. Dabei verletzte sich der Mann offenbar an der Karosserie und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Die Schnittverletzung wurde durch die Beamten erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 51-Jährigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung.