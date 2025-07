NÜRNBERG. (747) Nachdem sich am Dienstagvormittag (22.07.2025) ein Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtwesten ereignet hatte, entfernte sich ein Unfallbeteiligter vor Eintreffen der Polizei. An seiner Stelle gab sich sein Bruder als verantwortlicher Fahrer aus. Dank der Beobachtungen aufmerksamer Zeugen konnten die Beamten den tatsächlichen Fahrzeugführer ermitteln und feststellen, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt.



Gegen 10:05 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Kleintransporter die Nopitschstraße vom Dianaplatz kommend in Richtung Schweinau. Als er nach rechts in eine Firmeneinfahrt abbog, übersah er einen BMW, der neben ihm auf dem Busfahrstreifen fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen die ersten Maßnahmen zur Unfallaufnahme und überprüften die Personalien der beiden Unfallbeteiligten. Hierbei gab sich ein 24-jähriger Mann als Fahrer des BMW zu erkennen. Kurz darauf meldeten sich zwei Zeugen und berichteten, dass der 24-Jährige erst geraume Zeit nach dem Unfall hinzukam. Der tatsächliche Fahrer habe sich noch vor Eintreffen der Polizei abholen lassen.

In der Folge übernahmen Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg die weitere Sachbearbeitung vor Ort. Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-jährige Bruder des 24-Jährigen der tatsächliche Fahrzeugführer gewesen ist.

Die Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen daraufhin wenige Straßen entfernt vorläufig fest. Im weiteren Verlauf fanden die Polizisten zudem heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.



