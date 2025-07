SIEGSDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Mit Messer und Schreckschusspistole bewaffnete Täter sollen am gestrigen Dienstagnachmittag, 22. Juli 2025, einen Lebensmitteldiscounter in Siegsdorf überfallen haben. Die Tatverdächtigen wurden beim Verlassen des Marktes von Zeugen an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der ersten Polizeieinsatzkräfte festgehalten. Durch den Überfall wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen niemand verletzt, die betroffenen Personen stehen aber erkennbar unter Schock. Die beiden Haupttatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizei Traunstein führen die Ermittlungen.

Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen besteht folgender Verdacht: Am Dienstagnachmittag (22. Juli 2025), gegen 14.35 Uhr, überfielen zwei mit Messer und (ungeladener) Schreckschusspistole bewaffnete 19-jährige Tatverdächtige, die beide eine Sturmmaske trugen, einen Lebensmitteldiscounter in der Breslauer Straße in Siegsdorf. Ein weiterer männlicher 28-jähriger Gehilfe wartete draußen auf dem Parkplatz bereits mit einem Fluchtfahrzeug. Das Täterduo soll unter Drohung mit den mitgeführten Waffen Geld aus dem Discounter geraubt haben. Die drei männlichen Tatverdächtigen waren aber nach dem Verlassen des Geschäfts durch couragierte Bürger auf dem Parkplatz an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizeieinsatzkräfte festgehalten worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die Tatverdächtigen Beute im mittleren dreistelligen Bereich gemacht. Durch den Überfall wurden, nach bisher vorliegenden Erkenntnissen, keine Personen ernsthaft verletzt. Die betroffenen Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters standen jedoch erkennbar unter Schock.

Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei wurden die drei männlichen deutschen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter. Beamte der Kriminalpolizei Traunstein führten die Beiden am Mittwoch, 23. Juli 2025, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Traunstein vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein und erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes in Mittäterschaft. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr. Die beiden 19-Jährigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzen.

HINWEIS:

Die Polizei begrüßt grundsätzlich jede Form von Zivilcourage, weist jedoch auch dringend darauf hin, sich selbst nicht in eigene Gefahr zu begeben, sondern unverzüglich den polizeilichen Notruf zu wählen.