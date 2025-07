KEMPTEN. Am Donnerstag, den 17.07.2025 fand zum zweiten Mal ein kostenloses Sicherheitstraining speziell für Pedelec-Fahrende Senioren statt. Auf dem Verkehrsübungsplatz der Stadt Kempten am Adenauerring sind ideale Voraussetzungen hierfür vorhanden. Zwei Verkehrserzieherinnen der Polizeiinspektion Kempten wiesen die Teilnehmer im Unterrichtsraum zunächst in einem kurzen Theorieteil auf allgemeine und speziell für Radfahrer geltende Verkehrsvorschriften hin. Auch typische Gefahrensituationen wurden angesprochen und entsprechende Tipps zur Vermeidung dieser Situationen gegeben. Im weiteren Verlauf wurden verschiedene Szenarien als Parcours auf der Übungsfläche dargestellt welche die Teilnehmenden mit ihren Rädern durchfahren konnten.

Als bisheriges Fazit lässt sich zweifelsohne feststellen, dass die Trainings den Teilnehmern neben einigem Spaß auch die nötigen Erfahrungen brachten, sich künftig sicherer im Straßenverkehr zu bewegen. Die durchwegs positiven Rückmeldungen, wie auch die Vermutung, durch das Training den ein oder anderen Sturz oder Unfall verhindern zu können, veranlasst die Beamten der Polizei weitere Termine anzubieten.

Das nächste Training findet am Donnerstag, den 25. September 2025 statt. Anmeldungen werden über die Seniorenbeauftragten der Stadt Kempten im Altstadthaus telefonisch unter 0831/2525-5540 oder per Mail an ah@kempten.de entgegengenommen.

